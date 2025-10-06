Раскрыто, как в Мьянме заманивают россиян в рабство и держат под дулом пистолета

Российские дипломаты 7 октября освободили уроженку Читы, ставшую жертвой масштабной преступной схемы. Девушка, приехавшая в Таиланд для работы моделью, оказалась в нелегальном кол-центре на территории Мьянмы. В беседе с RT юрист и переводчик Елена Фоминых заявила , что подобные случаи стали системными.

Преступники через вербовщиков предлагают россиянам заманчивые вакансии в Таиланде с зарплатой до $5 000 ежемесячно, требуя лишь знания английского языка для работы «в телемаркетинге». По прибытии в Таиланд иностранцев погружают в автобусы для 12-часовой поездки к границе с Мьянмой. Во время переезда вербовщики успокаивают возникающие подозрения.

Критическим моментом становится нелегальная переправа через реку на территорию Мьянмы, где в буферной зоне, контролируемой сепаратистскими военными формированиями, расположены десятки кол-центров. Центральные власти Мьянмы не контролируют эти территории, что крайне осложняет спасение заложников.

В кол-центрах, напоминающих тюрьмы с вооруженной охраной, у новоприбывших изымают паспорта и личные телефоны. Людей расселяют в переполненных комнатах по 20-30 человек и принуждают заниматься мошенничеством: организовывать липовые инвестиционные схемы или вести романтические переписки с последующим выманиванием денег. За отказ работать или недостаточные доходы применяют физические наказания, особенно к выходцам из Вьетнама и Индии. Русскоязычных сотрудников, по свидетельствам, не бьют, но удерживают под строгой охраной.

Единственный законный способ освобождения — выплата выкупа в $10 000, что для большинства невозможно. Спасение организуется через сложную многоступенчатую процедуру: установление точного местонахождения, передача данных в МИД Мьянмы, выезд частной военной организации для изъятия групп по 20 человек, помещение в центр для жертв торговли людьми и последующее месячное содержание в миграционной тюрьме перед депортацией в Бангкок. Весь процесс занимает 2,5-3 месяца.

Посольство России предупреждает граждан с осторожностью относиться к предложениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде, поскольку за большинством таких вакансий стоят преступные синдикаты. Распространение информации о данной схеме является ключевым методом профилактики, поскольку многие пострадавшие не решаются публично рассказывать о пережитом из-за страха общественного осуждения.

