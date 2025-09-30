Детектив раскрыл схему похищения россиянок на популярном курорте

Детектив Оганес Бабаджанян раскрыл подробности жестокой схемы похищения российских гражданок на территории Таиланда с последующей продажей в рабство. В интервью «Аргументам и Фактам» он сообщил , что жертвами зачастую становятся девушки, приехавшие на отдых в одиночку.

По словам специалиста, преступники выслеживают потенциальных жертв в развлекательных заведениях. Они выясняют, путешествует ли девушка одна, и, если она упоминает о поиске работы в модельном бизнесе, ей предлагают трудоустройство и полезные знакомства именно в этой сфере.

После этого, рассказал детектив, девушку отвозят в бар, расположенный на окраине города, где под предлогом проверки профессиональных качеств просят уговорить мужчин купить напитки и танцевать для них. За это ей обещают $7.

«Если она говорит, что ей это неинтересно, ей говорят прямо, что теперь она обязана это делать. Если жертва начинает кричать, ее уводят в подвал», — рассказал Бабаджанян.

При сопротивлении иностранок запирают в подвальных помещениях на несколько суток, после чего нелегально переправляют в другую страну. Там их принуждают участвовать в мошеннических схемах, лишая свободы передвижения и возможности вернуться на родину.

Накануне стало известно, что жительницу Читы, приехавшую в Таиланд работать моделью, похитили средь бела дня в Бангкоке и нелегально вывезли в Мьянму. Спустя несколько дней девушка сумела позвонить матери, после чего связь с ней прервалась.

29 сентября российское посольство в Мьянме совместно с местными правоохранительными органами установило местонахождение россиянки. Скоро девушка окажется дома.

