Оззи Осборн ушел из жизни

Легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Музыкант, известный как солист Black Sabbath и создатель культовых сольных проектов, долгие годы боролся с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Оззи Осборн, ставший иконой хеви-метала как фронтмен Black Sabbath, умер после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона. Его уход последовал всего через несколько недель после исторического воссоединения с группой на прощальном концерте, который стал последним выступлением музыканта.

Супруга Шэрон Осборн еще в феврале призналась, что музыкант практически потерял способность ходить, хотя его голос оставался прежним — мощным и узнаваемым. Основанная в 1968 году в Бирмингеме Black Sabbath с Осборном во главе продала более 75 миллионов пластинок.

От характерного мрачного звучания ранних альбомов до сольной карьеры с хитами вроде Crazy Train Осборн создал стиль, повлиявший на бесчисленное количество музыкантов. Даже после ухода из Black Sabbath в 1979 году он оставался в центре внимания, превратив свои эксцентричные выходки в часть рок-фольклора.

Смерть «Принца тьмы» закрывает важнейшую главу в истории музыки. Поклонники по всему миру вспоминают не только его творчество, но и удивительную способность оставаться собой вопреки всему — будь то скандалы, зависимости или неизлечимая болезнь.

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