Раскрыты детали ночной атаки на Москву

Дежурные силы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российская столицы уже неоднократно подвергалась атакам ВСУ.

Так, два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны утром понедельника, 25 августа, при попытке подлететь к Москве.

Утром 11 августа ПВО сбили два вражеских дрона, летевших в направлении Москвы.

Ранее Собянин рассказал о двух сбитых за утро 9 августа беспилотниках на подступах к Москве.