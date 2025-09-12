Раскрыты детали ночной атаки на Москву
Силы ПВО ликвидировали два дрона, летевших на Москву
Дежурные силы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская столицы уже неоднократно подвергалась атакам ВСУ.
Так, два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны утром понедельника, 25 августа, при попытке подлететь к Москве.
Утром 11 августа ПВО сбили два вражеских дрона, летевших в направлении Москвы.
Ранее Собянин рассказал о двух сбитых за утро 9 августа беспилотниках на подступах к Москве.