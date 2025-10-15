Раскрыты детали по делу пропавшей в тайге семьи Усольцевой

Эксперт по невербальной коммуникации Илья Анищенко проанализировал видео, записанное Ириной Усольцевой с семьей перед исчезновением в Красноярском крае, и не выявил признаков обмана. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на Woman.ru.

Ирина Усольцева записала видео, в котором рассказывала о планах отправиться с мужем и пятилетней дочкой к скале Буратинка в Красноярском крае. Видео было опубликовано 3 октября в Telegram-канале Ирины SMM-специалистом.

Эксперт по невербальной коммуникации Илья Анищенко проанализировал запись. Он отметил, что Усольцева несколько раз возвращается к теме сборов мужа, что, по мнению специалиста, может указывать на то, что супруг не был полностью согласен на поход, а она его убедила.

При этом Анищенко не выявил явных признаков лжи или противоречий в мимике и жестах женщины. Он также выразил сомнение в версии о том, что исчезновение было заранее спланировано, поскольку на видео Усольцева выглядит спокойно и естественно.

Семья Усольцевых 28 сентября отправилась в туристический поход к урочищу Буратинка и вскоре перестала выходить на связь. В настоящее время следственные органы продолжают поиски.

Специалисты призывают граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в розыске, и следить за официальными сообщениями правоохранительных органов.

Ранее спасатель назвал ключевые ошибки пропавшей в тайге семьи Усольцевых.