Раскрыты языковые предпочтения российской молодежи: каждый второй хочет разговаривать по-китайски

Около 50% россиян в возрасте от 14 до 35 лет выразили готовность изучать китайский язык. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование, проведенное в августе среди более чем 2 тыс. респондентов, показал растущий интерес молодежи к азиатским языкам и культурам.

Помимо китайского, 19% опрошенных привлекает японский язык, а 10% — предпочли бы корейский. Суммарно почти 80% молодых людей готовы изучать языки стран Дальневосточной Азии.

Культурный аспект играет ключевую роль в этом интересе. Японская культура привлекает 36% респондентов, китайская — 23%, а южнокорейская — 10%. При этом 21% опрошенных интересуются традициями всех трех стран одновременно. Лишь 7% заявили об отсутствии интереса к восточным культурам.

Около 45% респондентов считают культуры Японии и Китая более закрытыми и самобытными, выделяя их кухню, технологии и искусство. Японская культура ассоциируется с автомобильной промышленностью и анимацией, корейская — с инновационными гаджетами, а китайская — с богатой историей, традициями и технологическим развитием.

Эксперты подчеркивают, что этот тренд отражает глобализацию культурного пространства и растущее влияние азиатских стран на мировую поп-культуру и экономику.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин изучил молодежный сленг в центре «Россия» во Владивостоке.