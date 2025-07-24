Раскрыты необычные генетические секреты покойного Оззи Осборна

Исследование 2010 года, проведенное компанией Knome Inc., показало: музыкант обладал уникальным набором мутаций, объясняющих его феноменальную выживаемость. В ДНК Осборна обнаружили редкие варианты генов, ответственных за метаболизм алкоголя и наркотиков. Особый вариант гена ADH4 делал его предрасположенность к алкоголизму в шесть раз сильнее средней нормы. При этом другие генетические особенности позволяли его организму справляться с последствиями злоупотреблений.

Ученые выявили у музыканта замедленную переработку кофеина, что объясняло его знаменитую энергичность. Мутация в гене TTN, связанном с работой нервной системы, вероятно, обеспечивала устойчивость к громким звукам, но одновременно способствовала развитию тремора в поздние годы.

Примечательно, анализ показал наличие неандертальских генов в ДНК Осборна.

«Немного, но достаточно, чтобы добавить мифу еще один штрих: он действительно был последним из первобытных рокеров. Исследование генома Оззи стало важным шагом в изучении влияния генетики на выносливость, зависимости, здоровье и реакцию организма на внешние стимулы», — заключает профессор Ткачева.

Исследование генома музыканта стало важным вкладом в науку, ведь некоторые данные ученые ранее вовсе не встречали.

Напомним, Оззи Осборн умер 22 июля, после многолетней борьбы с целым букетом болезней, включая Паркинсона. До этого, 5 июля, он успел дать прощальный концерт, который стал знаковым для истории рока.

После смерти он оставил после себя не только музыкальное наследие и большую семью, но и откровенную автобиографию. В ней он вспоминал самые дерзкие выходки, смешные случаи и то, с чего начинал творческую карьеру.