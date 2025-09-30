Раскрыты новые жуткие обстоятельства пропажи альпинистки Наговициной

Уже полтора месяца спасательная операция Наговициной не приводит к результатам. 2 сентября спасатели смогли поднять дрон на высоту 7200 метров и зафиксировали важные доказательства сознательной борьбы Натальи за жизнь. Например, это второй слой палатки — он был собран и привязан к стойке. В разорванной палатке из-за постоянного шума ветра человек не сможет нормально восстановиться, и опытная альпинистка это понимала. Кроме того, рядом с палаткой были четко видны рюкзак и следы жизнедеятельности, что может говорить об осознанности спортсменки. То есть она сохраняла ясный рассудок и хотела, чтобы ее нашли.

Такие подробности раскрыл президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов. Однако он заключил, что последние проверки все-таки указывают на трагичный исход.

Альпинист Руслан Колунин поделился своей версией пропажи Наговициной, которую хорошо знал лично.

«Когда она оказалась в этой ситуации, наверняка она понимала. Я бы на ее месте написал как минимум предсмертную записку, потому что было время или записал видео, хотя с видео вряд ли, так как телефон, наверное, сел, возможно через год, когда кто-то доберется до палатки, мы об этом узнаем», — сказал Руслан.

Напомним, 47-летняя спортсменка получила перелом ноги на спуске с вершины 12 августа. Две масштабные спасательные операции не увенчались успехом из-за экстремальных погодных условий и технической сложности подъема. Официально Наталья Наговицина признана пропавшей без вести, а окончательную точку в этой истории могут поставить лишь будущие экспедиции.

