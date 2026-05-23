Расплата за теплое прошлое: как россиян заставили экстренно компенсировать разницу ЖКУ

Депутат Светлана Разворотнева объяснила масштабные доначисления за тепло в платежках ЖКУ. По ее словам, резкий зимний скачок сумм стал неизбежным следствием корректировок за прошлый аномально теплый сезон.

Взаимосвязь между мягкой погодой и новыми начислениями

В Государственной думе Российской Федерации прокомментировали массовые жалобы граждан на резкое увеличение стоимости коммунальных услуг в графе «отопление». Заместитель председателя профильного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в рамках выступления в пресс-центре НСН сообщила, что зафиксированный рост цифр в квитанциях является экономически обоснованным и закономерным процессом. Данная ситуация напрямую связана со спецификой проведения плановых перерасчетов.

Парламентарий напомнила, что в 2025 году отопительный период на большей части территории страны выдался исключительно мягким. В тех субъектах РФ, где общая сумма за теплоснабжение распределяется равными долями на все 12 месяцев, коммунальные службы по итогам года провели корректировку в меньшую сторону. В результате этого жители платили за коммунальный ресурс существенно меньше стандартного тарифа. Однако с приходом серьезных зимних холодов в последующем сезоне возникшую разницу в фактических объемах потребленной энергии пришлось компенсировать, что и отразилось на итоговых суммах. Депутат добавила, что подобный эффект снижения платежей на первом этапе затронул даже жителей столицы.

Прогнозы по снижению финансовой нагрузки для граждан

Светлана Разворотнева подтвердила, что в нижнюю палату парламента поступил значительный объем обращений от россиян, возмущенных неожиданным удорожанием услуг ЖКУ. При этом она поспешила успокоить потребителей, отметив региональные различия в начислениях.

В тех субъектах России, где местные власти утвердили схему расчетов исключительно по факту подачи тепла (то есть только в течение непосредственного отопительного периода, а не равномерно весь год), финансовая нагрузка на граждан уже в ближайшее время пойдет на спад. С официальным завершением весеннего отопительного сезона суммы в платежных документах кардинально уменьшатся, а в летние месяцы данная статья расходов полностью исчезнет из квитанций до следующих холодов.