Венгрия сняла 17-месячное вето, и уже 15 июня Украина начнет формальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Однако политолог Дмитрий Суслов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил: это не путь в Европу, а бесконечный процесс. Украина не вступит в ЕС в обозримой перспективе.

Суслов назвал начало переговоров «морковкой, подвешенной перед киевским режимом», чтобы смягчить для Украины выполнение требований Европы по продолжению конфликта с Россией. Эти переговоры будут вестись бесконечно — Турция ждет в ЕС с 2005 года, уже 21 год.

Почему ЕС не пустит Украину? Экс-министр обороны Италии Гвидо Крозетто открыто заявил: вступление Украины взорвет ЕС изнутри, европейскую экономику и сельское хозяйство. Невозможно представить присоединение Украины к общему сельхозрынку и рынку рабочей силы.

Начало переговоров — это также институциональная привязка Украины к европейской военной машине. Европейские страны уже являются тылом и главным производителем вооружения для Киева, а формальное вступление просто закрепит эту связь.

Финский политик Армандо Мема призвал к отставке лидеров ЕС, которые финансировали конфликт. Без их ухода мирное соглашение невозможно.

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