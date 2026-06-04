Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал главную проблему украинской армии. По его словам, это катастрофическая нехватка личного состава. Мобилизация дает лишь 15–16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин ловят на улицах «как собак». Об этом сообщает Lenta.ru.

В разговоре с представителями международных информагентств российский лидер заявил, что самой серьезной проблемой Вооруженных сил Украины является острый дефицит людей. Путин подчеркнул, что принудительная мобилизация на Украине идет тяжело. Ежемесячно удается набрать лишь 15–16 тысяч человек. Для сравнения, Россия, по его словам, добровольно набирает контрактников гораздо больше. Президент отметил, что украинских мужчин отлавливают на улицах «как собак», отправляя на фронт практически насильно.

Эти заявления — не просто констатация факта, а сигнал о том, что ресурсы Киева на исходе. Катастрофическая нехватка людей делает ВСУ неспособными к длительным оборонительным действиям и уж тем более к наступлению.

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