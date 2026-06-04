Янтарь на берегу и киты в море: куда поехать купаться в России, если надоел Сочи

Черное море остается самым популярным направлением у россиян, но все больше туристов ищут менее многолюдные курорты. Туристический агент Елена Попова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какие морские направления внутри России набирают популярность — от теплого Каспия до дикого побережья Охотского моря.

Главным конкурентом черноморских курортов эксперт назвала Дагестан. Вода на Каспии прогревается быстрее, почти нет медуз, пляжи песчаные — отлично для семей с детьми. Отдых дешевле, чем в Крыму.

На втором месте — Балтика в Калининградской области. Купальный сезон короткий, но многие едут ради атмосферы и янтаря на берегу. Азовское море выбирают за мелководье и ранний сезон — уже с конца мая.

Дальний Восток — новый тренд. На Сахалин едут не столько купаться, сколько ради китов, маяка Анива и дикой природы. Приморье с его бухтами и чистой водой, по словам эксперта, станет одним из главных направлений ближайших лет.

Озера и реки заметно уступают морю — вода холоднее, да и атмосфера отдыха у большинства ассоциируется именно с морем. Их выбирают любители тишины и рыбалки.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».