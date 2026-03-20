Расширили «Золотое кольцо России»: какие новые города добавили и как теперь планировать поездку

В «Золотое кольцо России» включили восемь городов Ивановской области, а всего маршрут расширится до 49 новых населенных пунктов. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

По его словам, «Золотое кольцо России» с 2026 года перестало быть маршрутом из девяти классических городов. В рамках расширения национального туристического маршрута от Ивановской области дополнительно включены восемь населенных пунктов: Шуя, Кинешма, Юрьевец, Гаврилов Посад, Южа, Плес, Палех и Холуй. Депутат уточнил, что всего, согласно данным правительства РФ от 10 января 2026 года, к 60-летию маршрута в 2027 году в его орбиту войдут 49 новых населенных пунктов, включая территории Нижегородской и Тверской областей.

Два параллельных формата: исторический союз и федеральный проект

Алексей Говырин пояснил, что классический Союз городов Золотого кольца по-прежнему объединяет девять городов: Владимир, Иваново, Кострому, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Углич и Ярославль. Он отметил, что это юридически отдельная структура.

«Расширение же касается именно национального туристического маршрута, статус которого „Золотое кольцо“ получило от Минэкономразвития в июне 2025 года. То есть мы имеем дело с двумя параллельными форматами. Историческим союзом городов и федеральным туристическим проектом, который теперь живет по собственной логике», — рассказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что само расширение оформлено не отдельным федеральным законом или постановлением с исчерпывающим перечнем городов. По его информации, юридически это управленческое и проектное решение в сфере туризма, которое сопровождается официальными сообщениями, региональными публикациями и межрегиональными соглашениями. Он напомнил, что 18 марта 2026 года было подписано соглашение о развитии нацмаршрута «Золотое кольцо», маршрутов-спутников и связанных туристских продуктов.

Новые возможности для малого и среднего бизнеса

Алексей Говырин обратил внимание, что для малого и среднего бизнеса расширение маршрута открывает конкретные возможности. Он сообщил, что Ивановская область уже получила федеральную субсидию в 53 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». Кроме того, по аналогичной субсидии в 2025 году в регионе реализовали проекты по внедрению туристического кода в центрах Гаврилова Посада, Палеха и Шуи на сумму 41,3 млн рублей.

По словам депутата, на ближайшие пять лет в числе региональных приоритетов обозначены формирование туристического кластера, развитие МСП в отрасли и продвижение местных брендов и народных промыслов. Он добавил, что для гостиничного бизнеса продолжает действовать нулевой НДС с перспективой продления до 2030 года, а предприниматели в туризме входят в число приоритетных отраслей для льготного кредитования по обновленной программе «1764».

Практический пример: «Большой Суздаль»

Один из показательных примеров того, как расширение уже работает на практике, по мнению Говырина, это маршрут «Большой Суздаль», объединивший Суздаль Владимирской области и Гаврилов Посад Ивановской области. Он рассказал, что два региона вместе с частным бизнесом выстроили совместный турпродукт.

«Это именно та модель, без которой расширение рискует остаться формальностью. Одного включения в перечень недостаточно, нужна реальная инфраструктура, логистика и кооперация между субъектами», — заключил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.