Растет число обращений о нехватке лекарств среди населения

В 2025 году количество обращений граждан по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями увеличилось на 18% к прошлому году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Росздравнадзора, за девять месяцев 2025 года в территориальные органы и центральный аппарат ведомства поступило почти 36 тыс. обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Это составляет около четверти всех жалоб на оказание медицинской помощи в стране.

Большинство обращений — свыше 63% — касаются отсутствия необходимых препаратов в аптечных организациях. 2% жалоб связаны с отказами в выписке рецептов, более 2% — с задержками в обеспечении лекарствами. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество жалоб на нехватку лекарств выросло на 19%, а на отказ в выписке льготных рецептов — на 9%.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что в России сформирован запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на шесть месяцев, что должно обеспечивать стабильное снабжение населения лекарствами.

Ранее в Московской области прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. детей.