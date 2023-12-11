Растущих без матери детей Киркорова одолели хейтеры в школе

Исполнитель Филипп Киркоров смог построить блестящую карьеру, приобрести славу самого сияющего «модника» среди артистов, а также состояться как отец. Детей ему подарила суррогатная мать. Браком певец себя так и не связал после разрыва с Аллой Пугачевой в 2005 году.

Сейчас Алле-Виктории 12 лет, а Мартину – 11. Как признался сам Киркоров, это самый нелегкий этап взросления и воспитания. Как сообщает портал «Дни.ру», популярность звездного отца иногда приносит проблемы.

«Иногда мои приходят с такими какими-то: «Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная?». Это я Собчак интервью давал», — вспомнил артист.

На этом фоне детей Киркорова и дразнят в школе, иногда переходя к издевательствам. Однако Алла-Виктория и Мартин не унывают, ведь их популярный отец обладает «секретными» методами воспитания и помощи. От уточняющих вопросов об этом артист деликатно ушел.