Баста и Гагрина выпустили совместный трек

Это уже четвертая коллаборация артистов. Предыдущие три дуэта — «Голос», «И целого мира мало» и «Ангел Веры» — вышли 10 лет назад. С тех пор рэпер и певица не записывали совместных песен, но их многолетняя дружба и общая работа в жюри шоу «Голос» сохранились.

Инициатором новой песни стал Баста. Он предложил Гагариной записать трек, который требовал не просто соединения двух голосов, а объединения их творческих энергий. Запись прошла быстро, но с элементами эксперимента.

Артисты добавили в песню рок-звучание, которого раньше не было в их совместных работах. По словам Полины, «Феникс» — это песня о возрождении после тяжелых падений. Она видит в ней выбор продолжать жить и действовать, несмотря ни на что.

Поклонники артистов высоко оценили новый трек. Многие отметили, что за 10 лет голоса Басты и Гагариной хоть и изменились, но химия между ними осталась прежней.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина могла разрущить брак своего нового концертного директора.