Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по количеству стобалльников и олимпиадников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами округов итоги прошедшего учебного года и подготовку к следующему.

«Закончился учебный год 2025/2026, у нас хорошие результаты. Московская область — в лидерах по количеству стобалльников и олимпиадников. Но не менее важны для нас и средние результаты, необходимо постоянно повышать общий уровень образования. Для этого мы, например, предусмотрели программу по созданию математических классов. Видим, что и дети, и родители, а самое главное, педагоги готовы поддерживать это направление», — отметил губернатор.

Число математических классов увеличится вдвое и составит более 4 тыс. Это позволит углубленно изучать точные науки 80 тыс. ребята. Также с 1 сентября в 215 школах Подмосковья запустят проект «Киберурок». Занятия будут проходить в рамках внеурочной деятельности — по одному часу в неделю для учащихся всех классов.

«Наше Министерство образования проводит большую работу с учителями — это и семинары, и обучение, и партнерство со Сбером и Яндексом. Мы также изучаем международный опыт преподавания этой новой, но важной дисциплины», - добавил Воробьев.

В 2026 году ОГЭ в Подмосковье сдавали 101,5 тыс. девятиклассников, а ЕГЭ — 38,5 тыс. одиннадцатиклассников. Регион побил свой рекорд по числу наивысших баллов на экзаменах и стобалльников.

«У нас 929 стобалльников, а в 2025-м было 669. Более того, сразу двое выпускников набрали 400 баллов — такого в Подмосковье не было никогда! Еще девять ребят получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали двухсотбалльниками», — рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес.

Среди преподавателей лучший результат у учителя математики Лицея №23 Подольска Марии Ткаченко, которая подготовила 8 стобалльников. Игорь Коганов из Лицея №19 Королева подготовил 5 стобалльников. Доля выпускников, выбравших ЕГЭ по химии, физике, биологии, профильной математике и информатике, составила 36,9%. Это около 3 тыс. человек.

По Всероссийской олимпиаде школьников Подмосковье снова заняло 2 место по количеству дипломов. В олимпиаде участвовали 1,1 тыс. ребят, которые получили 578 дипломов — на 28 больше, чем годом ранее. По астрономии регион стал лидером.

В области успешно провели эксперимент по ОГЭ для выпускников 9 классов — они могут сдать два экзамена и получить аттестат. Большинство из них поступили в колледжи. В регионе с 2022 года обновили 19 колледжей. В 2026 году модернизируют еще 11.

Что касается кадров, в этом году в Подмосковье появятся 14 новых современных учебных заведений. В области открыты 742 вакансии: особенно востребованы учителя математики, русского языка, физики и начальных классов.

Помимо этого, в Подмосковье откроют для свободного доступа еще 10 школьных стадионов, и их общее количество достигнет 523.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.