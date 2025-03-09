Разъяренные сторонники Джорджеску пошли на штурм ЦИК Румынии

В воскресенье, 9 марта, вечером в Бухаресте участники акции протеста прорвали ограждения у здания Центральной избирательной комиссии Румынии. Причиной стало решение комиссии отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на пост президента страны, о чем сообщил телеканал Digi24.

В минувшую пятницу Джорджеску подал документы в Центральную избирательную комиссию с целью зарегистрироваться в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны были поданы две жалобы на это решение.

Ранее Конституционный суд отклонил эти жалобы и заявил, что сообщит о своем решении Центральной избирательной комиссии. Сегодня, 9 марта, ЦИК отказал Джорджеску в праве участвовать в выборах на высший пост в стране без объяснения причин.

«Несколько сторонников Джорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК», — говорится в сообщении телеканала.

Сразу же после инцидента в дело вступили сотрудники правоохранительных органов. Они попытались сдержать агрессивную толпу, восстановив защитные барьеры. Однако обстановка остаётся напряжённой.

После того как Центральная избирательная комиссия Румынии не признала его кандидатуру на пост президента, Джорджеску выразил в соцсетях свое возмущение, назвав это событие ударом по демократии во всем мире.