Размалеванная Пугачева высмеяла Галкина, заговорившего на украинском языке

Российская певица Алла Пугачева высмеяла в Юрмале своего мужа артиста Максим Галкина (признан в России иноагентом), который начал изучать украинский язык. Видео опубликовано в telegram-канале «Хуже и не скажешь».

Сообщается, что сбежавший после начала СВО из России юморист отвечал на вопросы журналистов о возможных концертах на Украине, растерялся и не смог подобрать нужных слов.

«Учит, учит, учит, учит, а тут растерялся», — отметила Пугачева, когда муж-иноагент не сумел подобрать слов в ответ украинской журналистке.

После того как его супруга сделала ему замечание, Галкин* перешел на русский язык и сообщил, что он и его жена поддерживают украинцев. Он также выразил намерение посетить Киев с концертом, если ему это позволят.

В Юрмале (Латвия) на фестивале Лаймы Вайкуле появились Алла Пугачева и Максим Галкин*. Для этого мероприятия певица выбрала наряд в стиле оверсайз: белое платье-плащ, а на ноги надела туфли на каблуке, которые украсили многочисленные жемчужные ожерелья. Также она нанесла сильный макияж, отметили журналисты.

Чтобы не потерять равновесие, 76-летняя артистка взяла своего супруга за руку. Поклонники пары отметили, что такой образ выглядит чересчур экстравагантно.

* — признан в России иностранным агентом.