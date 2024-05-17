Разметку на дорогах после ямочного ремонта обновляют в Красноармейске

Ямочный ремонт в подмосковном городе выполнили на улицах Строителей, Спортивной и Комсомольской недалеко от городской Центральной площади. Теперь специалистам предстоит нанести на обновленное полотно дорожную разметку. Приоритетное внимание уделяют участкам дорог, которые находятся вблизи с образовательными учреждениями различной специализации, в частности, детскими садами, художественным отделением школы искусств и кадетской школой.

«Краску наносим специальную, дорожную со светоотражающим эффектом. На улице Строителей два пешеходных перехода в начале улицы и на пересечении со Спортивной улицей. Здесь у нас четыре пешеходных перехода. Большинство расположены у детских учреждений. Пешеходные зебры заново все покрасим. Большую часть работ по обновлению разметки выполнили на улице Комсомольской», — уточнил мастер МБУ «Городское хозяйство» Леонид Новиков.

Для предотвращения образования дорожных заторов используют быстросохнущую краску. Это позволяет не останавливать движение, потому что автомобиль может проезжать по асфальтному покрытию практически сразу после нанесения краски без ущерба для разметки.