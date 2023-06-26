«Разорвалась сетчатка»: врачи из подмосковных Мытищ вернули зрение пожилому мужчине

Шестидесятишестилетний мужчина обратился в офтальмологическое отделение Мытищинской больницы с жалобами на резкое ухудшение зрения на левом глазу, об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что проведенное обследование выявило у пациента макулярный центральный разрыв сетчатки, вероятно вызванное воспалением или микротравмой глаза. Пациенту провели витрэктомию, в ходе которой часть мембраны глаза оставили и за нее подтянули сетчатку к центру и с помощью нее закрыли разрыв сетчатки.

Со слов врачей, после операции есть вероятность улучшения зрения до 80%. На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить кадрами и современной техникой детскую областную больницу в Красногорске.