«Развод через неделю». Что нельзя делать 23 апреля?

В четверг, 23 апреля, православные и последователи народных традиций отмечают день Терентия Маревного, также известный как Терентьев день. Поскольку дата выпадает на последний рабочий день недели перед длительными майскими выходными, связанные с ней поверья и ограничения могут повлиять на настроение и планы многих россиян. О том, откуда пошло название «Маревный» и как правильно провести этот день, чтобы не навлечь беду, — в материале «МК».

Согласно народным верованиям, нарушителей запретов в Терентьев день подстерегают серьезные неприятности: от скудного урожая до разрушения семьи.

Перечень главных запретов:

- Запрещено играть свадьбу, делать предложение руки и сердца или свататься. Считается, что брак, заключенный или задуманный в эту дату, окажется недолговечным и несчастливым. Союз распадется очень быстро.

- Нельзя ругаться, сквернословить и даже предаваться унынию. Затянувшийся конфликт в этот день, по приметам, может не утихать вплоть до праздника Троицы (8 июня 2026 года). А дурное расположение духа рискует закрепиться с вами на целый год.

- Запрещены любые работы в огороде и саду. Растения, посаженные сегодня, будут часто болеть, плохо приживутся или дадут жалкий урожай. Тяпку и лопату лучше отложить в сторону.

- Не берите в руки острые предметы (ножи, ножницы, топоры). Это может привлечь в дом несчастье или привести к тяжелой травме. Даже отправляясь в дорогу, не стоит брать с собой иголку с ниткой — иначе «путь будет в колдобинах».

- Не выкидывайте остатки еды. Вместе с пищей, как гласит поверье, можно «выкинуть» из дома достаток и удачу.

- Не устраивайте шумных гуляний, песен и обильных застолий. Чрезмерное веселье сегодня, по поверьям, обернется горькими слезами в будущем.

- Не отказывайте в помощи и милостыне. Проявленная скупость в этот день может обернуться для вас же нуждой и бедностью.

- Не охотьтесь и не обижайте птиц. Такое отношение к пернатым может навлечь беду на всю вашу семью.

Ранее сообщалось о том, что в РПЦ оценили идею заменить исповедь анонимным чатом с ИИ.