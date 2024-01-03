Развожаев: у берегов Севастополя ПВО сбила вражескую ракету, летевшую атаковать город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения очевидцев о взрывах в городе.

Как написал Развожаев в своем аккаунте в соцсетях, по предварительной информации, над акваторией Черного моря российскими силами противоракетной обороны сбита украинская дальнобойная ракета.

«Ракета, по предварительной информации, сбита над акваторией Севастополя, повреждений инфраструктуры нет», - сообщил Развожаев

Ранее жители Севастополя сообщили о мощных звуках взрывов в небе над городом. Предварительно, работают боевые расчеты противоракетной обороны.