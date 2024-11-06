Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в Можайском г.о. близится к завершению

Юная жительница Можайска Екатерина стала 19-ой участницей программы по обеспечению жильем детей-сирот в Можайском округе. Девушке вручили документ, предоставляющий право на приобретение собственной квартиры.

Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в Можайском городском округе находится на финальной стадии. В 2024 году ее участниками стали 22 молодых человека. До конца года в собственную квартиру переедут еще двое юных жителей муниципалитета. В торжественной обстановке 19-й документ вручили студентке 3 курса Можайского техникума Екатерине, которая учится на программиста. Девушка после окончания вуза намерена найти работу в Можайске.

Большинство участников программы воспользовались государственным сертификатом. Предоставляется выбор — получить ключи или сертификат. В первом случае они переезжают в приобретенные для них квартиры. Во втором — получают сертификат, на основании которого вправе самостоятельно выбрать жилье.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Получение жилья – отличный старт самостоятельной жизни. Конечно, это важное событие и большая ответственность. Уверен, что молодые люди будут поддерживать там порядок и уют», — отметил Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Екатерина также предпочла государственный сертификат вместо уже готовой квартиры. Теперь она сможет выбрать недвижимость, учитывая ее близость, например, к техникуму или другой локации.

Муниципалитет уделяет большое внимание покупке, когда юный горожанин желает получить готовую квартиру. Все помещения уже обустроены необходимым на первое время. В администрации обращают внимание на любые мелочи, заботясь о комфорте будущего собственника.

В сентябре ключи от современной квартиры вручили жительнице Можайска Марии. При условии выполнения всех пунктов договора социального найма уже через пять лет девушка сможет приватизировать недвижимость.