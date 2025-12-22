Реальность больниц оказалась жестче слов: Мясников назвал главную причину роста тяжелых диагнозов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России значительно чаще фиксируются тяжелые заболевания поджелудочной железы, связанные с употреблением алкоголя. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», пишет Лента.ру.

По словам специалиста, во время работы за границей он сталкивался с панкреонекрозом лишь несколько раз за семь лет практики. После возвращения в Россию и начала работы в должности главного врача такие случаи стали встречаться заметно чаще.

Мясников отметил, что у российских пациентов поражение поджелудочной нередко связано не с единичными эпизодами употребления алкоголя или сопутствующими заболеваниями, а с регулярным и чрезмерным потреблением спиртного.

Врач подчеркнул, что при таком образе жизни воспаление органа переходит в более тяжелую форму, при которой происходит отмирание тканей поджелудочной железы. Это состояние представляет прямую угрозу для жизни пациента и требует срочного медицинского вмешательства.

По оценке специалиста, именно алкоголь остается одной из основных причин развития панкреонекроза среди пациентов в России, что существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее эксперт по безопасности перечислил правила использования фейерверков в Новый год.