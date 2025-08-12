Безобидное выдавливание прыща едва не убило женщину

Прыщ под носом едва не стоил жизни матери троих детей Лиш Мари из Великобритании, сообщает New York Post. Все из-за попытки выдавить неприятное воспаление на лице.

Через четыре часа после выдавливания одна сторона лица женщины полностью опухла, появился перекос, а улыбка стала кривой. Экстренная госпитализация и курс сильных антибиотиков спасли женщину от катастрофических последствий.

«Я чуть не умерла от этого. Это не шутка, полторы недели в больнице и операция», — добавила другая.

Проблема оказалась в расположении прыща — он находился в так называемом треугольнике смерти. Эта зона охватывает нос, уголки губ и переносицу. Как объясняет дерматолог доктор Марк Стром, вены здесь напрямую соединены с мозгом через кавернозный синус. Попадание бактерий в эту область может вызвать менингит, слепоту или даже смерть.

История британки — не единичный случай. В комментариях к ее посту люди делились похожими историями: недели в больнице, экстренные операции, борьба за жизнь.

Дерматологи также подтвердили, что прыщи в этой зоне нельзя выдавливать ни при каких обстоятельствах. Вместо этого доктор Мамина Турегано рекомендует использовать точечные средства с бензоилпероксидом или салициловой кислотой. Если воспаление серьезное — нужно сразу обращаться к специалисту.

