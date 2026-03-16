Ребенок пропал за стеной: как сибирячка пережила кошмар в ОАЭ под ракетами

Жительница Сибири Елена стала свидетельницей драматических событий во время своего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах. Женщина прибыла в Дубай с сыном 26 февраля, рассчитывая на спокойный отпуск. Однако отдых обернулся настоящим испытанием, когда начались военные действия, пишет НДН .

Сначала туристов не пустили в семидневный круиз, несмотря на заявления персонала о безопасности маршрута. Лайнер остался у берега, а всех пассажиров разместили внутри под охраной военных, запретив любую съемку. Затем рейс домой перенесли с 9 на 11 марта, и Елена с сыном отправились в аэропорт.

Самый страшный момент, по словам сибирячки, произошел именно в терминале. Они успешно миновали все досмотры, но на паспортном контроле мальчик прошел вперед и скрылся из виду. В эту же секунду начались воздушные атаки, и ребенка вместе с другими людьми увели в бомбоубежище. Елена осталась по другую сторону контроля, не имея ни малейшего понятия, где находится ее сын и что с ним происходит. Персонал аэропорта не мог дать вразумительных объяснений. Разлука продлилась около часа, став для женщины невыносимо стрессовым испытанием. К счастью, позже они воссоединились и 11 марта смогли улететь в Новосибирск вывозным рейсом S7. Сейчас пострадавшая туристка намерена добиваться компенсации и возврата денег за испорченный отдых через суд.