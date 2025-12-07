Редактора российского телеканала уволили после видео, где она назвала пассажиров самолета «фаршем»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Редактора телеканала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили после ее высказываний о самолете, который терпел бедствие. Об этом сам телеканал сообщил в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел после того, как редактор записала короткое видео в «кружке» для личного канала. В нем она понадеялась, что с авиалайнером компании Red Wing «хоть что-то случится», чтобы журналисты могли поработать в оперативном режиме.
Эта видеозапись быстро разлетелась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.
Руководство телеканала назвало поведение и слова сотрудницы недопустимыми и бесчеловечными. В официальном заявлении редакция сообщила об увольнении журналистки и принесла извинения зрителям и читателям.
Напомним, вечером 3 декабря самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия над Московской областью. Boeing 777-200 был вынужден сжигать топливо в воздухе перед посадкой в аэропорту Домодедово, которая в итоге прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 425 человек, никто из них не пострадал.
