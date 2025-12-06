Журналистка 74.RU провела эксперимент и получила сотни откликов о жизни на минималке

Журналистка челябинского издания 74.RU Дарья Милославская решила на собственном опыте проверить, можно ли выжить на сумму, заложенную в минимальную продуктовую корзину. Ее недельный эксперимент с бюджетом в 1656 рублей, основанный на официальном наборе Росстата для Челябинской области, вызвал мощный резонанс среди читателей, собрав сотни эмоциональных откликов.

В основе эксперимента лежал тот самый минимальный продуктовый набор, от которого напрямую зависит расчет прожиточного минимума, а следовательно — размер пособий, пенсий и МРОТ. Публикация итогов личного опыта спровоцировала острую дискуссию о качестве жизни на грани выживания. Под материалом на сайте издания было оставлено более 400 комментариев, ярко демонстрирующих отношение людей к официальным расчетам.

Читатели были единодушны в критике, называя предлагаемые нормы неадекватными и губительными для здоровья.

«Месяц выдержать такой расклад трудно, после двух-трех месяцев такого рекомендованного питания у человека начинается депрессия, а потом смерть», — написал один из пользователей.

Другой сравнил рацион с «нормами концлагерными», отметив, что «ног не протянешь, но сил работать не будет».

Многие комментарии содержали конкретные финансовые расчеты, показывающие абсурдность предложенной суммы в реалиях современных цен.

«Смешно. Я вчера заказал пару салатов, яйца, тортик небольшой, молоко, и уже вышло около 1500 рублей... Какие 1700 рублей? Это сейчас на один раз в магазин сходить и толком ничего не взять!» — возмущался челябинец.

Главным лейтмотивом обсуждения стал вопрос к чиновникам, утверждающим эти нормы.

«Интересно, кто сочинял этот минимум, сам сможет это каждый день есть?» — спрашивали люди.

Апогеем стали призывы обязать законодателей жить по устанавливаемым ими же правилам: «Депутатов надо заставить питаться на 1650 рублей в неделю!», «Предлагаю платить зарплату законотворцам этим набором продуктов».

Лишь один комментатор попытался сгладить остроту проблемы советом: «Не делайте из еды культа, о душе надо думать». Однако на фоне сотен историй о реальной борьбе за существование этот призыв прозвучал особенно диссонансно.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.