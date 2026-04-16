«Редкий двойной подарок». В мае россияне увидят сразу два полнолуния

Жителей России в мае ожидает астрономическое явление — два полнолуния за месяц. Одно из них, известное как Голубая Луна, станет самым миниатюрным микролунием в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказали в обсерватории Университета Решетнева.

Микролуние возникает, когда естественный спутник Земли достигает апогея — максимально удаленной от нашей планеты точки. Согласно данным университета, первое из двух майских полнолуний, попадающих под это определение, случится 1 мая 2026 года в 20:23 по московскому времени. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Весов.

Второе полнолуние в мае 2026 года — Голубая Луна — придется на 31 мая. Оно тоже наступит в период, близкий к апогею, поэтому станет самым маленьким микролунием в году. В момент полнолуния наш спутник будет располагаться в созвездии Скорпиона, поясняется в сообщении.

Луна окажется по соседству с яркой красной звездой Антарес. К тому же в начале месяца, 5 и 6 мая, ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды: в час можно будет наблюдать до 50 падающих звезд. Наилучшие условия сложатся в Южном полушарии, однако и в России метеоры тоже будут заметны, хотя и в меньшем количестве.

Ранее сообщалось о том, что комету PanSTARRS можно рассмотреть в апреле без спецоборудования.