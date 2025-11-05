Новая звезда экотуризма: в нацпарке «Лосиный остров» родился самый милый обитатель

На Лосиной биостанции национального парка «Лосиный остров» царит радостное событие: у альпаки по имени Злата родился здоровый детеныш, передает REGIONS.

Новорожденный, чей пол пока не уточняется, уже активно познает мир под чутким присмотром матери и стал новым объектом притяжения для посетителей заповедника.

По словам специалистов нацпарка, роды прошли благополучно, и малыш появился на свет крепким. Сейчас его рацион состоит в основном из материнского молока, однако он уже начинает проявлять интерес к «взрослой» пище — свежему сену. Мать, Злата, тщательно заботится о потомстве, следя за тем, чтобы детеныш всегда был сыт и находился в тепле.

Для самой Златы, которая вынашивала малыша почти год — 11 месяцев, сотрудники биостанции разработали специальный усиленный рацион, богатый витаминами и минералами. Это необходимо для полноценного восстановления животного и обеспечения качественного вскармливания.

Увидеть трогательную пару может любой желающий в ходе экскурсии по Лосиной биостанции. Альпаки, известные своим мягким и покладистым характером, традиционно пользуются огромной популярностью у гостей «Лосиного острова».

Теперь у местных жителей и гостей Подмосковья есть уникальная возможность понаблюдать за самым ранним этапом жизни пушистого обитателя национального парка.

