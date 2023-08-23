Редкий гриб паутинник фиолетовый обнаружен в лесах Подмосковья

Как сообщает агентство «РИА Новости» , он был внесен в Красную Книгу Московской области как редкий вид третьей категории, что подчеркивает его уникальность.

Подмосковные леса стали убежищем для редкого гриба – паутинника фиолетового. Он отличается ярким фиолетовым окрасом, что из-за чего трудно спутать с другими грибами.

Паутинник фиолетовый является съедобным, однако, специалисты не рекомендуют его собирать для приготовления пищи. Это связано с тем, что сбор редких видов грибов может негативно влиять на их размножение и угрожать популяции.

Стоит отметить, что несанкционированная вырубка леса, распашка почвы и лесные пожары – все это наносит огромный вред грибному царству. Забота о лесной экосистеме поможет сохранить такие редкие грибы, как паутинник фиолетовый.