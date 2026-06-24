Редкий метеорит приоткрыл тайну древнего мира Солнечной системы

Ученые изучили редкий метеорит из Сахары и нашли доказательства существования древней протопланеты, которая сформировалась иначе, чем Земля и Марс. Космическое тело могло иметь размеры, сопоставимые с Луной. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL), передает Газета.ру.

Редкий метеорит помог раскрыть тайну ранней Солнечной системы

Международная группа исследователей обнаружила признаки давно исчезнувшей протопланеты при изучении редкого метеорита Northwest Africa 12774, найденного в Сахаре. Полученные данные стали первым прямым свидетельством существования крупного небесного тела, развивавшегося по иному сценарию, чем известные каменистые планеты Солнечной системы.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Необычный минерал указал на происхождение находки

Метеорит относится к крайне редкой группе ангритов — древнейших вулканических пород, образовавшихся вскоре после возникновения Солнечной системы около 4,56 млрд лет назад.

Особое внимание ученых привлек минерал клинопироксен с необычно высоким содержанием алюминия. Анализ показал, что подобная структура могла сформироваться только под очень высоким давлением, которое возможно лишь внутри достаточно крупного планетарного объекта.

Размер древней планеты мог быть сопоставим с Луной

Проведенные расчеты показали, что радиус родительского тела составлял не менее 1000 км. Дополнительное изучение структуры кристаллов позволило предположить, что размеры протопланеты были еще больше.

По оценкам исследователей, радиус исчезнувшего мира мог достигать 1800 км, что делает его сопоставимым по размерам с Луной.

Состав протопланеты удивил ученых

Исследование показало, что древнее небесное тело значительно отличалось от Земли и Марса по химическому составу. В его недрах практически отсутствовал диоксид кремния, который является основой большинства горных пород известных каменистых планет.