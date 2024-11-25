Портал Regions узнал, чем и как живут воспитанники Можайской колонии для несовершеннолетних. В учреждении находятся подростки, которые были осуждены за продажу наркотиков, ограбления и другие серьезные преступления.

Это одна из двух колоний во всей стране, где находятся девочки в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. По последним данным, сейчас это тридцать шесть человек.

Несовершеннолетние попадают на территорию колонии только после посещения медсанчасти. Там же находится карантинная зона. В ней подростки находятся до пятнадцати суток. На протяжении этого времени их осматривают врач и психолог. Здесь работают два фельдшера, старшая медсестра, две дежурные медсестры, а также педиатр, стоматолог, психолог и гинеколог. Если необходима экстренная помощь или операция, воспитанников транспортируют в Можайскую ЦРБ.

Между собой воспитанники называют колонию «пионерским лагерем». По словам начальника колонии Алексея Томилина, учреждение кажется им лагерем, потому что все они успели посидеть в СИЗО наравне со взрослыми преступниками.

В колонии подростки ходят в школу, посещают различные кружки, принимают участие в соревнованиях и олимпиадах. Иногда в качестве поощрения их возят на экскурсии в город. К слову, эта колония стала первым учреждением, где стали сдавать ГИА и ЕГЭ.

Подробности о жизни воспитанников колонии читайте в материале на портале Regions.