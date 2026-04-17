Сервис бронирования жилья ТВИЛ.РУ обнародовал рейтинг самых востребованных направлений для путешествий в период майских праздников с 1 по 11 мая 2026 года. Абсолютным лидером по числу бронирований стал курорт Чемал в Республике Алтай, на долю которого пришлось девять процентов от общего объема заказов, что обеспечило ему уверенное первое место со значительным отрывом от преследователей.

Вторую позицию в списке предпочтений российских туристов занял Суздаль, аккумулировавший четыре процента бронирований. Замкнул тройку лидеров Железноводск в Ставропольском крае, который выбрали три процента путешественников.

Аналитики сервиса также изучили продолжительность отдыха и средние затраты на проживание в городах-лидерах. Выяснилось, что в Чемале гости в среднем планируют провести три ночи, а стоимость размещения составляет 2 808 рублей за ночь. В Суздаль туристы чаще всего приезжают на две ночи, и проживание там обходится заметно дороже — в среднем 4 950 рублей за ночь. В Железноводске же предпочитают более длительный отдых продолжительностью четыре ночи, а средний чек за ночь составляет 3 250 рублей.