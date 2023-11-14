Рейтинг онлайн-услуг обновили в Подмосковье

Самой популярной у жителей Подмосковья электронной услугой на прошлой неделе стала запись в кружки и секции. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

По данным ведомства, граждане подали более 61,1 тысячи заявок на региональном портале госуслуг для оформления записи в кружки и секции за неделю. В пятерку самых востребованных услуг также вошли выписка из домовой книги (20,1 тысячи заявлений), выдача социальных карт жителя Подмосковья (8,1 тысячи), признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (5 тысяч) и выдача карт Стрелка (4,1 тысячи). Отметим, что на портале представлены более 300 услуг, которые предназначены для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.