Соцфонд запустил программу реабилитации ветеранов СВО вместе с сопровождающими

Отделение СФР по Москве и Московской области запустило новую меру поддержки: ветераны боевых действий с первой группой инвалидности или с показаниями к сопровождению могут проходить реабилитацию вместе с близкими. Фонд полностью оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающего лица. С начала года лечение в центрах реабилитации СФР уже прошли 573 ветерана из Московского региона.

История восстановления ветерана Садыка Магомедова

Одним из первых услугой воспользовался доброволец 98-й гвардейской ВДД Садык Магомедов из Дагестана. Получив тяжелое ранение в ДНР, он лишился ноги. Вместе с супругой ветеран прошел комплексное лечение в реабилитационном центре «Голубая речка» под Звенигородом.

Программа восстановления включила:

Физиотерапию, массаж и общеукрепляющие процедуры.

Занятия на беговой дорожке и велотренажере со специалистом по физической реабилитации.

Занятия с медицинским психологом и комплекс социальной адаптации ПРАК.

Результат интенсивных тренировок позволил Садыку перейти с двух костылей на один подлокотный, а в перспективе — полностью задействовать протез без дополнительной опоры.

Условия получения путевки и порядок оформления

СФР предоставляет бесплатные путевки в 12 профильных центров реабилитации по всей России.

Условия предоставления:

Санаторно-курортное лечение: один раз в год, длительностью до 21 дня.

Медицинская реабилитация: продолжительность устанавливается врачом по диагнозу.

Проезд: компенсируются затраты на любой транспорт (кроме такси) в обе стороны, а с 2026 года доступен предварительный заказ бесплатного проездного билета.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. При отсутствии медицинских документов Соцфонд запрашивает их самостоятельно, а срок рассмотрения заявки составляет не более 2 рабочих дней.