«Хлебозавод-призрак» и ₽7,8 млн убытков: собственник должен оградить опасный объект от детей

Как сообщили сайту VSE42.Ru в городской администрации, ответственность за состояние здания и защиту от проникновений лежит на владельце — ПАО «Кемеровохлеб». Руководству предприятия предписано принять меры для предотвращения доступа детей на опасную территорию. Контролировать исполнение будут надзорные органы.

«Руководство ПАО „Кемеровохлеб“ проинформировано о необходимости исключения свободного доступа на территорию и принятия мер по недопущению угрозы жизни и здоровью граждан», — сказали в мэрии.

По данным издания, финансовое положение компании ухудшается. По информации сервиса rusprofile, выручка ПАО «Кемеровохлеб» в 2025 году составила ₽646,7 млн, что на 9,7% ниже показателя 2024 года (₽716,2 млн). Вместо прибыли в ₽18,7 млн предприятие получило чистый убыток в размере ₽7,8 млн.

По данным издания, жители Кемерова неоднократно жаловались на то, что заброшенный хлебозавод превратился в неформальную игровую площадку для детей. В здании регулярно происходят пожары, а его конструкция представляет серьезную угрозу для жизни. Власти надеются, что вмешательство собственника поможет решить проблему, однако, по данным издания, экономические трудности компании могут затруднить выполнение предписания.

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