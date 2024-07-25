Реконструкция стадиона «Старт» стартовала в подмосковном Реутове

В рамках национального проекта «Демография» на улице Новая в городском округе Реутов началась реконструкция стадиона «Старт». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что подрядчик уже приступил к подготовительному этапу работ по планировке территории. Напоминаем, что данный стадион был открыт в 1964 году, а на данный момент он в основном используется для футбольных матчей, являясь домашним стадионом футбольной команды «Приалит Реутов».

Проект ремонта предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе.

«Параллельно на территории стадиона идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в сентябре в новых залах начнут заниматься дети из секций художественной гимнастики и баскетбола», — об этом рассказал глава округа Филипп Науменко.

Работы будут проведены в рамах госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Завершить реконструкцию стадиона планируют уже в следующем году.