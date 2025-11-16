Москву и область ждут ночные заморозки и гололедица 16 ноября

В ночь на воскресенье, 16 ноября, в столичном регионе ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -2…+3 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Подмосковье будет 0 градусов. Ночью температура опустится до -6.

В столице будет около +1 градуса днем с понижением до -5 ночью.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тротуарах. Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Жителям Москвы и Подмосковья рекомендуется быть осторожными на улицах и выбирать подходящую обувь.

