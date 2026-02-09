Рекордные 120 миллионов на телохранителей: на что тратят деньги главы российских регионов

Бюджетные расходы российских губернаторов на личную охрану значительно увеличились с начала специальной военной операции. Как сообщает издание « Ведомости » со ссылкой на данные системы «Тендерплан», за последние годы эта статья затрат выросла почти в два раза.

В 2021 году общая сумма расходов регионов на охрану глав субъектов составляла 59,7 миллиона рублей. Уже в 2022 году эта цифра подскочила до 91,6 миллиона, а пик пришелся на 2023 год — 119,7 миллиона рублей. В 2025 году расходы вновь демонстрируют рост, составив 112,4 миллиона рублей.

Параллельно увеличилось и количество регионов, размещающих тендеры на эти услуги: с 8 закупок в 2021 году до 16 в 2023-м. Эксперт в сфере безопасности Дмитрий Фонарев пояснил изданию, что чиновникам, которым по статусу положена государственная охрана, ее обеспечивает вневедомственная охрана Росгвардии. По его словам, сотрудники этой структуры обладают более широкими полномочиями и правом на оружие по сравнению с частными охранниками.