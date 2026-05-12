Рекордный апрель АвтоВАЗа: почему продажи Lada Iskra и Vesta показали резкий рост

Апрель 2026 года стал триумфальным для российского автогиганта. Продажи автомобилей Lada выросли более чем на 12% по сравнению с мартом, а новая модель Iskra установила личный рекорд реализации. Эксперты объясняют ажиотажный спрос сезонным фактором, запуском новых сервисов подписки и уникальной ценовой политикой на внедорожники, пишет «За рулем».

Статистика успеха: Granta лидирует, Iskra догоняет

По итогам второго месяца весны российские дилеры Lada реализовали свыше 31 тысячи автомобилей. Бессменным лидером остается семейство Granta, объем продаж которого вплотную приблизился к отметке в 11,5 тысяч единиц. Однако основной фокус внимания сместился на динамику других моделей: седан Vesta прибавил сразу 30%, а новинка прошлого года — Lada Iskra — показала рекордный рост в 24%, разойдясь тиражом в 3212 экземпляров. Стабильный интерес сохраняется и к классике: внедорожники семейства Niva удерживают планку в 7 тысяч проданных машин.

Драйверы роста: спецпредложения и подписка

Пресс-служба АвтоВАЗа связывает весенний подъем с несколькими ключевыми факторами. Помимо традиционного сезонного оживления рынка, существенную роль сыграли адресные льготы для определенных категорий граждан и запуск инновационного сервиса долгосрочной аренды «Lada Легко». Эти меры позволили сделать покупку и эксплуатацию автомобилей доступнее в условиях общей нестабильности цен на иномарки.

Мнение экспертов: ценовой вакуум и внутренняя конкуренция

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подчеркивает, что секрет успеха Niva кроется в отсутствии альтернатив. При цене от 1 до 1,4 миллиона рублей на рынке просто не существует других новых внедорожников. Относительно Lada Iskra эксперт отмечает, что модель начинает конкурировать с «соседями» по модельному ряду, постепенно оттягивая на себя покупателей Vesta и Granta. Профессор Финансового университета Сергей Толкачев, в свою очередь, считает успех Iskra закономерным: удачное сочетание современного дизайна и функциональности позволило модели быстро закрепиться в топе предпочтений россиян.