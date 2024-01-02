Ректор Гарварда подаст в отставку из-за антисемитских настроений в университете

Ранее в отставку подала ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл. Ранее она вместе с Гэй выступала на слушаниях в Конгрессе по поводу усилившихся в американских вузах антисемитских настроений.

Законодатели сочли, что руководители университетов не приняли достаточных мер для защиты «уязвимых» студентов. Конгрессмен Элиза Стефаник заявила, что Клодин Гэй не классифицировала антисемитские демонстрации как «преследование».

Клодин Гэй может стать самым «недолговечным» ректором в истории Гарварда. Она пробыла на этом посту чуть более полугода. Гэй была первым чернокожим ректором университета.