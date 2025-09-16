Религиовед объяснил духовное значение крестов, установленных вдоль дорог

Православные кресты, установленные вдоль дорог и у въездов в населенные пункты, имеют глубокое историческое и духовное значение, сообщило агентство «Кулик» со ссылкой на религиоведа Андрея Лебедева.

По его словам, эта традиция зародилась в те времена, когда во многих деревнях и селах не было храмов, и кресты служили местом для молитвы и обращения к Богу для местных жителей и путников.

Во многих случаях, напомнил Лебедев, такие кресты становились первым шагом к строительству полноценных храмов. Жители собирали средства, и со временем на месте креста появлялась сначала часовня, а затем и церковь.

Лебедев подчеркнул, что дорожный крест не является указателем на кладбище, как иногда ошибочно полагают. Он символизирует духовное присутствие веры в повседневной жизни и напоминает о храме — либо уже существующем, либо том, который планируется построить в будущем.

Богослов также назвал эти места возможностью остановиться и помолиться или поделиться с Богом своими размышлениями.

Ранее в РПЦ объяснили, какими цветами лучше всего украшать могилы.