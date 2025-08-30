В РПЦ объяснили, какими цветами лучше всего украшать могилы

Священнослужители РПЦ дали рекомендации по благоустройству и украшению могил усопших. Как передает ИА «ЕЛЬ», забота о месте погребения является важной частью памяти об ушедшем человеке наряду с молитвами.

Отмечается, что посещать кладбища в православной традиции принято в установленные родительские субботы и в дни годовщин.

В РПЦ объяснили, что в день погребения принято устанавливать деревянный крест, который спустя год следует заменить на постоянный памятник или крест из более долговечных материалов.

Священнослужители также обратили внимание на то, что размещение фотографий усопших на временных деревянных крестах не соответствует церковным обычаям и практике.

Особое внимание уделяется вопросам украшения могил. Священники рекомендуют отдавать предпочтение живым цветам спокойных пастельных оттенков, избегая ярких и кричащих цветов.

Для мужских могил традиционно подбирают растения холодных голубых тонов. Говоря о цветах для женщин, то в этом вопросе стоит обратить внимание на возраст усопшей. При этом нужно класть только свежие цветы, поскольку искусственный декор со временем теряет вид, приходит в негодность и превращается в мусор.

