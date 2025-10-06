Религиовед защитил мигрантов: игра с тушей козла — старинный обычай
Религиовед Александр Невеев прокомментировал инцидент с участием мигрантов, которые играли с обезглавленным животным в Подмосковье.
В интервью «Ленте.ру» специалист отметил, что жители региона стали свидетелями старинного традиционного обычая под названием кок-бору, а не жестокого развлечения.
«Чтобы играть в кок-бору, надо буквально родиться в седле. Удары по соперникам запрещены, но бороться разрешается», — отметил Невеев.
Эксперт объяснил, что, в соответствии с правилами, нанесение ударов по соперникам запрещено, однако разрешена силовая борьба за тушу животного.
По мнению Невеева, это зрелище не уступает по своей динамике и напряженности традиционному футбольному матчу.
Религиовед призвал местных жителей абстрагироваться от вида обезглавленного животного и сосредоточиться на спортивной составляющей этого действия.
В качестве решения возможных конфликтных ситуаций специалист предложил организовать специально отведенные площадки для проведения подобных игр.
Ранее сообщалось, что игра мигрантов с обезглавленной тушей козла привлекла внимание прокуратуры.