Религиовед Александр Невеев прокомментировал инцидент с участием мигрантов, которые играли с обезглавленным животным в Подмосковье.

В интервью «Ленте.ру» специалист отметил, что жители региона стали свидетелями старинного традиционного обычая под названием кок-бору, а не жестокого развлечения.

«Чтобы играть в кок-бору, надо буквально родиться в седле. Удары по соперникам запрещены, но бороться разрешается», — отметил Невеев.

Эксперт объяснил, что, в соответствии с правилами, нанесение ударов по соперникам запрещено, однако разрешена силовая борьба за тушу животного.

По мнению Невеева, это зрелище не уступает по своей динамике и напряженности традиционному футбольному матчу.

Религиовед призвал местных жителей абстрагироваться от вида обезглавленного животного и сосредоточиться на спортивной составляющей этого действия.

В качестве решения возможных конфликтных ситуаций специалист предложил организовать специально отведенные площадки для проведения подобных игр.

Ранее сообщалось, что игра мигрантов с обезглавленной тушей козла привлекла внимание прокуратуры.