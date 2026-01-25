Ремень безопасности для сделок: эксперты оценили новую идею защиты от «схемы Долиной»

Инициатива об обязательном нотариальном удостоверении всех сделок с недвижимостью, активно обсуждаемая в Госдуме, получила неоднозначную оценку экспертов. Как пишет РБК , юристы сравнивают потенциальную новеллу с ремнем безопасности, который не исключает аварии, но может смягчить последствия, однако указывают на риски удорожания и бюрократизации процесса.

Практическая польза предложения, внесенного председателем думского комитета Павлом Крашенинниковым, видится в переносе центра тяжести с финальной регистрации в Росреестре на момент заключения договора.

Нотариус проверит чистоту титула, законность условий сделки, действительность паспортов сторон и отсутствие процедуры банкротства. Дополнительным элементом безопасности может стать обязательная видеофиксация процесса, которая, по мнению экспертов, сыграет роль «черного ящика» при возможных спорах о введении в заблуждение или давлении на одну из сторон.

Однако адвокаты обращают внимание на системные ограничения. Нотариус — не «чтец мыслей» и не криминолог, его инструменты для выявления мошеннического умысла ограничены. Ответственность нотариуса наступает лишь при нарушении им установленной процедуры, а не сам по факт оспаривания сделки.

Ключевым практическим следствием станет рост расходов для граждан за счет нотариального тарифа и потенциальное увеличение очередей, особенно в небольших городах. Эксперты подчеркивают, что мера будет эффективна только в рамках комплексной реформы, включающей регулирование деятельности риелторов, введение их профессиональной ответственности и сохранение разумных тарифов для населения, чтобы безопасность не стала непозволительной роскошью для рядового покупателя.

Напомним, что ключевым прецедентом, стимулировавшим дискуссию, стало резонансное дело певицы Ларисы Долиной. Летом 2024 года она под давлением мошенников продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Первоначально суды удовлетворили иск Долиной, признав сделку недействительной и вернув ей жилье, но отказав Лурье в возврате денег, поскольку выплату осуществили злоумышленники. Однако в середине декабря Верховный суд РФ пересмотрел дело, отклонив иск Долиной и оставив право собственности за Лурье. В конце того же месяца Мосгорсуд постановил выселить певицу из спорной квартиры.

