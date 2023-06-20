Ремонт дорог в Пушкино закончится в начале августа

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил качество ремонта дороги и сроки его выполнения в микрорайоне Инессы Арманд. Он находится в административном центре округа – в городе Пушкино. Сейчас там укладывают бордюр и одевают проезжую часть в новый асфальт.

Также Максим Красноцветов отметил, что всего за этот ремонтный сезон приведут в порядок 21 дорогу в Пушкино.

«В настоящее время 11 уже готовы. Благодаря системному подходу к выполнению стоящих задач, нам удается значительно опережать график. К 1 августа все оставшиеся работы будут выполнены», - подчеркнул глава округа.

А накануне Максим Красноцветов наведался с проверкой состояния многоквартирных домов в тот же микрорайон Инессы Арманд и районы у Пушкинского и Ярославского шоссе. Глава Городского округа Пушкинский пояснил, что такая инспекция помогает сразу выявить недочеты на местах и быстро их устранить.