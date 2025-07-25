Ремонт дороги на улице Просвещения в Пушкино завершится в августе 2025 года

В Новом Пушкино ведутся работы по созданию переходно-скоростной полосы на улице Просвещения. Цель — устранить транспортные заторы на перекрестке, что подразумевает корректировку расположения уличного освещения. Электромонтажные работы выполняет муниципальное учреждение «Пушкинская электросеть».

Для реализации проекта ежедневно привлекается бригада из примерно двадцати специалистов, а также используется современная строительная техника, в том числе тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Этот комплекс мероприятий входит в состав комплексной программы по улучшению облика Пушкинского округа, в рамках которой с начала текущего года уже перенесено более 40 опор освещения.

Улица Просвещения, являющаяся ключевой магистралью округа с высокой транспортной нагрузкой, сейчас находится на стадии капитального ремонта. Ремонтные работы охватывают дорожное полотно и сопутствующую инфраструктуру на участке протяженностью 600 метров.

Недавно ход работ был лично проверен главой округа Максимом Красноцветовым. Он положительно оценил работу подрядчика, отметив, что компания успешно справляется с поставленными задачами и придерживается утвержденного плана. Завершение всех запланированных работ намечено на август 2025 года, в честь столетия города Пушкино.