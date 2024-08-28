Ремонт футбольного поля вышел на финишную прямую в подмосковном Можайске

Готовность работ по ремонту футбольного поля «Юность» на улице Полосухина в Можайске составляет уже девяносто процентов.

Отмечается, что специалисты подрядной организации сняли старое покрытие, выровняли основание, а также уложили новый искусственный газон и нанесли разметку.

«В скором времени демонтируем старые футбольные ворота и установим новые, которые уже закупили. Также планируем восстановить ограждение и оборудовать камеры видеонаблюдение», — комментирует директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Ожидается, что на обновленном футбольном поле продолжат свои тренировки воспитанники спортивной школы, игроки команды ветеранов и просто любители. Также здесь планируется проводиться турниры в современном формате 8×8, отличающиеся от обычного матча уменьшенным количеством игроков и меньшим временем матча, до 60 минут.